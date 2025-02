Torino celebra l’eccellenza della moda e del tessile con un libro fotografico

L’Associazione Moda, Tessile e Accessori dell’Unione Industriali Torino presenta L’arte dell’eccellenza a Torino, un volume fotografico realizzato in collaborazione con 24 Ore Cultura per celebrare il valore delle imprese che operano nel comparto moda, tessile e accessori. Il libro, che giunge a coronamento dell’anno in cui Torino è stata insignita da Confindustria del titolo di Capitale della Cultura d’Impresa, è un tributo alla tradizione artigianale e all’innovazione che rendono il settore un pilastro dell’economia locale.

Attraverso gli scatti del fotografo Michele D’Ottavio, il volume conduce il lettore nei laboratori, negli atelier e nelle fabbriche, documentando il lavoro quotidiano delle maestranze, la cura per i dettagli e la passione che anima il settore. Ad accompagnare le immagini, i testi della giornalista Elena Delfino raccontano le storie delle aziende coinvolte, mettendo in luce le sfide affrontate, i successi conseguiti e le prospettive future.

Un settore che unisce tradizione e innovazione

“La nostra associazione è il frutto di una fusione di esperienze e competenze tra aziende dell'Unione Industriali Torino operanti nei settori moda, abbigliamento, tessuti e accessori, consolidata attraverso l'integrazione con i gruppi merceologici Tessili Vari nel 2021 e i Tessili Cotonieri nel 2022. Un percorso di aggregazione che ha rafforzato la nostra rappresentanza, riunendo aziende storiche ed emergenti, per un totale di 60 realtà aderenti e oltre 3.000 dipendenti, a testimonianza della dimensione economica e sociale del comparto. Il volume vuole proprio evidenziare il protagonismo di tali imprese nel sistema manifatturiero piemontese e nazionale, non soltanto valorizzandone la storia e il ruolo odierno, ma anche offrendo uno spunto per riflettere sul domani, sul percorso che le attende nel confronto con temi come la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e la competitività globale”, spiega Manuele Musso, presidente dell’Associazione Moda, Tessile e Accessori.

Un progetto editoriale che mette al centro il valore del Made in Italy, come sottolinea Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino: “È un libro da cui emerge in modo evidente il talento di donne, uomini e imprese che animano un settore industriale capace di rendere il Made in Italy, e in particolare il Made in Torino, un valore assoluto e richiestissimo nel mondo, di cui siamo orgogliosi. Con questa operazione editoriale, l'Associazione Moda, Tessile e Accessori ha il grande merito di affermare la propria identità e di mettere in primo piano l'intima essenza delle realtà che la compongono. Sono gli interpreti di una filiera produttiva d'eccellenza, in cui la tradizione si sposa con una vocazione al costante sviluppo di processi e prodotti. Ce lo raccontano queste immagini che ritraggono gestualità e mestieri, materiali e lavorazioni: scorrono come in un film, tanto che pare di sentire il ritmo cadenzato di telai, il tambureggiare di macchine da cucire, il ronzare di lime. Un fervore di attività e una cura per i dettagli che queste pagine dense di passione ci restituiscono vividamente, insieme alla fierezza di chi può vantare radici forti e ben piantate nelle profondità della storia industriale torinese e della nostra storia associativa.”

Con questa iniziativa, l’Associazione Moda, Tessile e Accessori non solo celebra il passato e il presente del settore, ma invita anche a riflettere sulle sfide future, tra sostenibilità, innovazione e competitività globale. Un’opera che unisce memoria e visione, capace di raccontare con immagini e parole il valore di un comparto che continua a evolversi nel segno dell’eccellenza.