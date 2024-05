Torino, Pignatelli ammalia alla Reggia di Venaria Reale

Lo scorso 19 maggio la Reggia di Venaria Reale è stata la sede scelta da Carlo Pignatelli per celebrare il suo ultimo e super atteso fashion show realizzato in formato immersivo alla presenza di ospiti nazionali e internazionali. L’evento, quale atto elogiativo della bellezza, dell’arte e della moda, ha rappresentato l’inizio di un importante capitolo per Carlo Pignatelli, che oltre cinquant’anni fa, proprio da Torino, ha avviato una storia di stile singolare nel suo genere, capace di influenzare in qualità di modello.

Un simbolo del Made in Italy

La crasi tra sartorialità e di tendenza, di cura dei dettagli e di attenzione materica, di passione per il savoir faire e per l’avanguardia, hanno permesso al marchio di farsi portavoce di un Made in Italy autentico e in continua evoluzione, capace di guardare al futuro ma senza prescindere dalle sue radici. Codici estetici e stilistici che si sono ritrovati ancora una volta al centro della collezione Timeless Elegance, immaginata come un tributo artistico all’anima di Carlo Pignatelli, che è stata presentata nel cuore stesso della residenza sabauda in una sciarada di eleganza in cui immaginifici abiti da cerimonia – ma non solo – hanno tracciato il solco del futuro prossimo del marchio.

Da Samuel dei Subsonica ad Akash Kumar

Un evento arricchito da un parterre d’eccezione con ospiti del mondo dello spettacolo che, nel tempo, hanno amato e scelto le creazioni di Carlo Pignatelli come complici della loro arte e del loro modo di essere. Samuel, che con i suoi Subsonica ha appena vinto un David di Donatello per la colonna sonora del film “Adagio”; Simona Ventura e Antonella Elia, insieme a Natasha Stefanenko da sempre legata al brand; Miss Italia 2023 Francesca Bergesio; il magnetico modello indiano Akash Kumar sono stati, insieme a una serie di talent di fama, solo alcuni degli ospiti presenti.

Non solo moda: la performance di Letizia Masini ed Edoardo Caporaletti sulle note di Sting

Il fashion show di Carlo Pignatelli, cui è seguita una cena e un after party con il dj set di Samuel, è stato preceduto dalla performance di danza di due ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Letizia Masini ed Edoardo Caporaletti, che hanno ballato sulle note di “Until” di Sting.