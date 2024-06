Billionaire, Made in Italy tra dandismo e divertissement: la nuova collezione

Billionaire, il Made in Italy tra dandismo e divertissement

Il marchio Billionaire, sinonimo del Made in Italy di lusso italiano, ha presentato nella giornata di venerdì 14 giugno a Milano la sua nuova collezione P/E 2025, in occasione della settimana della moda man nel giardino del Four Season Hotel. La collezione della stagione ventura rappresenta il senso del marchio, vede l’uomo come un dandy contemporaneo: i colori d’ordine sono bianchi intensi, creme, grigi tenui e blu navy classico, con aggiunta di tonalità leggere di blu e beige. Dopo il successo della sfilata della stagione passata, oltre ai sedici look for men il brand ha presentato anche quattro look for women. L’obiettivo è rappresentare un uomo capace di assaporare i piaceri del divertissement sofisticato come partecipare al Grand Prix di Monaco, frequentare il Polo a Londra o rilassarsi negli Hamptons. L’idea di lusso è costantemente raffinata. La “Billionaire Spring Summer Collection” realizza un quadro di una vita vissuta nel lusso richiamandosi all'intrigo e alla bellezza di un'estate tradizionale italiana, un cenno alle radici storiche italiche intrecciate con elementi culturali in cui crogiolarsi.

L'abito come trait d'union

L’abito su misura diventa il metro su cui si calibra la sinossi tra lusso e stile di vita; silhouette sofisticate, pantaloni rilassati-fit abbinati a maglioni quarter-zip, giacche oversize e scarpe da ginnastica classiche. Seguono il pantaloncino longline, che si fonde perfettamente con il classico blazer, la camicia firmata, il bomber che è stato interpretato per tutta la stagione come un pezzo chiave, la stampa del leone quale rappresentazione curata di forza e orgoglio, la stampa Tudor Rose simulatrice di un lato più morbido, entrambi ugualmente importanti per l'uomo Billionaire.

L'avvincente lotta tra tradizione e audacia

Gli accenni di oro e argento aggiungono gli ultimi ritocchi al look attraverso abbellimenti di fibbie e bottoni per cintura, posizionati strategicamente nei dettagli più fini, elevando l'intricato dettaglio dei capi. La collezione è completata dai classici smoking in un'ode alla classica sartoria italiana. La collezione Primavera Estate 2025 è fatta per gli individui audaci che apprezzano la tradizione e l'individualità, l'audacia con la raffinatezza, la struttura con la morbidezza.