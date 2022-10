Travel, lusso e natura a Borgo Pignano

L’oasi naturale immersa nelle valli Toscane abbraccia fin da tempi non sospetti in modo spontaneo un mantra squisitamente ecologico che spazia dall’arte al benessere, dall’enogastronomia, all’apicoltura legata a doppio filo alla passione per il territorio e all’armonia con le operose comunità locali.

La priorità globale é oggi più che mai preservare il nostro eco sistema con azioni mirate a garantirne la longevità grazie ad attività concrete come la riforestazione e la tutela delle biodiversità. Borgo Pignano rilancia la centralità delle sue politiche ambientali implementate trasversalmente, partendo proprio dalle eccellenze e dalle peculiari attività che formano il fulcro della sua Mission.

Creato nel 2014 per volontà dell’illuminato Sir Michael Moritz, colto mecenate e businessman inglese molto sensibile alle tematiche ecologiche fin da tempi non sospetti, questo eccezionale agriturismo di lusso immerso nelle verdeggianti valli della Toscana, propone percorsi esperienziali one of a kind ispirati alla sostenibilità intesa come vocazione autentica. Per sua stessa essenza, infatti, Borgo Pignano rappresenta una destinazione ecologica per antonomasia realizzata con principi squisitamente eco- friendly. Non per niente questo resort, nato dal restauro di uno storico complesso architettonico edificato nel XVIII secolo, gode di una posizione unica e invidiabile che ne fa un’oasi verde assolutamente irripetibile.

Il Borgo che, oltre a una serie di dimore private comprende anche una basilica romanica originale, sorge non lontano dall’antica area etrusca di Volterra in una rigogliosa riserva naturale che si estende per trecento ettari di vegetazione incontaminata curata e gestita dallo stesso management.

Questo gioiello di arte sostenibile ristrutturato con vernici ecologiche e pregiati materiali di recupero come l’ardesia, aderisce al programma del prestigioso marchio Beyond Green di cui è anche uno dei membri più attivi con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio artistico intimamente connesso con le bellezze paesaggistiche e le operose comunità locali.

Fra le varie attività che si possono praticare all’interno di questo incantevole resort spicca il ripristino delle specialità enogastronomiche legate ad antiche colture cariche di storia. Il Borgo, infatti, produce una propria gamma di farine biologiche per la preparazione di pane e pasta accanto a cereali prodotti da semi di varietà antiche, e infine uova, ortaggi e frutta, erbe aromatiche, olio d'oliva toscano spremuto a freddo, vino e miele.

I due ristoranti gourmet del Borgo, Villa Pignano e Al Fresco, propongono poi con i loro menu genuini e accurati le sane e gustose specialità alimentari prodotte in loco. Fra queste spicca il Miele Millefiori estratto dal nettare depositato nelle arnie di ricovero dove trenta colonie di operose api domestiche cooperano a ottimizzare l’impollinazione degli ortaggi e degli alberi da frutto.

L’apicoltura, che è anche un importante pilastro delle lotte ambientali degli ultimi tempi, è quindi uno dei focus centrali della struttura toscana. Le tecniche agricole utilizzate a Borgo Pignano mirano costantemente al miglioramento delle condizioni del suolo, con lo scopo di diminuire la quantità di acqua utilizzata per l’irrigazione.

Per la prima volta in Toscana sono stati sperimentati con successo gli swales, riconducibili a un sistema naturale che trattiene l'acqua piovana e previene l'erosione del suolo. Per i rigogliosi giardini di Borgo Pignano viene impiegata acqua piovana raccolta e filtrata, mentre laghi naturali e artificiali forniscono l'irrigazione per i terreni agricoli.

Borgo Pignano è soprattutto sinonimo di benessere in armonia con l’ecosistema: nell’ambito del Pignano Wellness Center gli ospiti di questa incantevole struttura possono godere di una remise en forme a tutto tondo imperniata su terapie esclusive a base di componenti biologiche estratte dal territorio locale.

Come ombelico felice di una Toscana pervasa da istanze ambientali, Borgo Pignano celebra il connubio fra Arte e Natura attraverso un’attiva collaborazione con la Royal Drawing School di Londra, associazione benefica protettrice delle arti patrocinata da Sua Altezza Reale il Re Carlo III D’Inghilterra.