Moda, tutto pronto per la Shenzhen-Milan Lifestyle Week

Tutto il mondo del lifestyle si prepara ad andare in scena in Cina alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week (SMLW), che aprirà le porte dal 19 al 22 marzo, a Shenzhen nei due distretti di Longhua e Nanshan, situati nella provincia del Guangdong. L’evento, che unirà fashion, arte, food e design, vedrà in primo piano un ricco calendario di show di brand italiani e cinesi in scena all’Eachway Art and Fashion Museum, a testimonianza del solido legame che da tempo unisce i due Paesi sotto il profilo creativo, strategico e commerciale. Più aree della metropoli, dall’Art zone, al Design district e presso il Fashion lab saranno inoltre animate da workshop, mostre ed eventi volti a valorizzare e promuovere la manifattura italiana. Il progetto potrà tendere un ponte diretto tra Oriente e Occidente, andando a consolidare le relazioni bilaterali e creando nuovi rapporti di business, per far fronte alle sfide future dei mercati e alla volatilità dello scenario internazionale. Continuando così a perpetuare lo spirito della Via della Seta e il partenariato strategico globale tra due grandi civiltà antiche, la Cina e l'Italia.

La Lifestyle Week: una porta d'ingresso tra Oriente e Occidente

Oltre agli show, nel distretto di Nanshan si svolgeranno gli incontri tra i brand italiani e 200 buyer cinesi, rappresentanti dei top concept stores emergenti negli ultimi anni. Questi potranno favorire l’inserimento del savoir-faire artigianale tricolore all’interno del network degli hub-showroom di alto livello. Grazie a un timing che si terrà con cadenza annuale, la Lifestyle week vuole diventare una porta d’ingresso tra Oriente e Occidente, un punto di riferimento per le aziende italiane.

Shenzhen è la corona della moda femminile, Dalang ne è il gioiello

Il distretto di Longhua vanta il Dalang Fashion Town, un vero e proprio fulcro per l’industria di moda e abbigliamento, che si estende su un’area di 12 km. Qui sono attivi numerosi top designer cinesi e 700 aziende fashion, con sedi di player tra cui Marisfrolg, Eitie, Ellassary, Kaltendin, Eachway e Versino. La città rappresenta una zona produttiva di riferimento a livello nazionale e per l’intero distretto di Shenzhen, oltre che una bandiera per lo sviluppo dell'abbigliamento cinese. Più dell’80% delle imprese di abbigliamento nel Dalang fashion town è attivo nel business con proprie label.

Shenzhen e Milano: Made in Italy incontra Made in China

Secondo la China National Garments Association, il prodotto moda a Shenzhen rappresenta il 30% del fatturato totale delle vendite di abbigliamento nei top mall a livello nazionale. L’innovativo progetto Shenzhen - Milano Lifestyle Week mira a costruire un cluster di livello mondiale per il fashion system, impegnandosi a creare il primo hub di riferimento per i brand di ricerca del Made in Italy in Cina. L’area si conferma in fermento anche per i giovani talenti, digital e sviluppo delle infrastrutture.