Valstar svela la collezione Autunno/Inverno 2025-26: eleganza funzionale al Portrait Milano

Valstar svela la collezione Autunno/Inverno 2025-26: eleganza funzionale in scena al Portrait Milano

Nella splendida cornice del Portrait Milano, una delle location più affascinanti del capoluogo lombardo, Valstar ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2025-26. L’evento, immerso in un’atmosfera di eleganza raffinata, ha celebrato un nuovo capitolo del brand, che continua a distinguersi per la capacità di unire tradizione e innovazione.

La collezione maschile rappresenta una reinterpretazione moderna dei grandi classici, con un’estetica “Utilitarian in Feel” che fonde workwear e sportswear tecnico con la raffinatezza dei tessuti tradizionali. Capi versatili e funzionali si distinguono per materiali d’avanguardia come il TEMPESTA waterproof a tre strati, il cotone/nylon water repellent e la lana pettinata con finissaggi tecnici. La palette cromatica è pensata per esaltare i tessuti pregiati, con tonalità profonde come nero, blu navy e verde foresta, accompagnate da sfumature calde di beige, cammello e ambra. Dettagli sofisticati e maglieria in pura lana vergine italiana completano un guardaroba che ridefinisce lo stile metropolitano con eleganza e comfort.

Collezione donna ispirata ai film anno Cinquanta

La collezione donna si ispira ai film anni ’50, celebrando la femminilità attraverso un dialogo tra i codici del guardaroba maschile e quelli più delicati e sensuali. Le silhouette spaziano dai volumi unisex e oversize a tagli cropped più femminili, sottolineando un sapiente equilibrio tra audacia e tradizione. Materiali pregiati come suede, nappa e montone, trattati artigianalmente per ottenere effetti unici come l’invecchiamento o il finish cerato, donano ai capi un carattere vissuto e ricercato. Ogni dettaglio, dai trattamenti manuali alla scelta delle texture, è studiato per trasformare i pezzi iconici del brand in oggetti di desiderio senza tempo.

La scelta del Portrait Milano come location non è casuale: un ambiente che incarna l’eleganza discreta e la qualità artigianale, valori che rispecchiano appieno lo spirito di Valstar. Gli ospiti, accolti tra l’architettura suggestiva e gli arredi raffinati, hanno potuto immergersi nell’essenza del brand e nella bellezza di una collezione che celebra l’equilibrio tra innovazione, funzionalità e stile.