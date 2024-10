Vela a quattrozampe nel Golfo di Lerici

Sabato 5 ottobre, la pittoresca cittadina di Lerici è diventata il palcoscenico di un evento mai visto prima: la "Veleggiata 4 Zampe nel Golfo". Organizzata da Arcaplanet in collaborazione con il Comune di Lerici e il Circolo della Vela ERIX, la giornata ha riunito cani e padroni in una regata simbolica nel suggestivo Golfo dei Poeti, unendo amore per il mare e benessere animale. L’evento, il primo di questo genere sul Mar Tirreno, ha visto la partecipazione di numerosi Pet Parent, che hanno avuto l’opportunità di veleggiare insieme ai loro amici a quattro zampe. Arcaplanet ha voluto rendere speciale la giornata con la distribuzione di un kit esclusivo per i partecipanti, contenente giochi, cibo per animali, e omaggi per i padroni.

Nel pomeriggio approfondimenti su Pet Therapy, adozione e non solo

Ma la giornata non si è fermata alla sola veleggiata. Nel pomeriggio, Piazza Garibaldi ha ospitato momenti di incontro e approfondimento su temi di grande attualità come l’adozione e la Pet therapy, moderati dalla giornalista Giulia Crivelli de Il Sole 24 Ore. Esperti del settore, tra cui un veterinario di Arcaplanet e Mario Colombo, presidente di Frida’s Friends Onlus, hanno condiviso esperienze e consigli. Anche le dimostrazioni pratiche non sono mancate: dai cani guida dell’Associazione I Guardiani della Luna ai cani da soccorso in mare della S.O.G.IT Milano e della Pubblica Assistenza di Lerici, i partecipanti hanno potuto ammirare l’importanza del legame tra uomo e animale. La giornata si è conclusa con una cerimonia di ringraziamento e premiazione dei cani partecipanti, accompagnata da applausi e festeggiamenti nella centrale Piazza Garibaldi, suggellando così un evento all’insegna dell’amicizia e del rispetto per gli animali.