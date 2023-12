Victoria's Secret sostiene la Fondazione Ieo-Monzino

Ogni mese è rosa per Victoria’s Secret, il brand di lingerie per antonomasia, che il 30 novembre ha ospitato un evento dedicato a ricerca e prevenzione nella boutique milanese di Corso Vittorio Emanuele. La serata è stata l’occasione per celebrare la collaborazione con la Fondazione IEO-MONZINO nel sostegno alla ricerca sul tumore al seno, ricordando agli ospiti quanto sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce siano passi fondamentali nella gestione e nella cura del tumore al seno e quanto identificarlo precocemente porti a significativi miglioramenti nelle prospettive di guarigione.

Nelle giornate dal 30 Novembre al 3 Dicembre, Victoria’s Secret devolverà alla ricerca una parte del ricavato delle vendite dei reggiseni del negozio di Corso Vittorio Emanuele II – Galleria del C.so 4 alla Fondazione IEO-MONZINO per sostenere la ricerca sul tumore al seno dell’Istituto Europeo di Oncologia.

Per quel che riguarda la sensibilizzazione era presente la dottoressa Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia e responsabile del Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO, dedicato alla salute femminile nel suo insieme.

Una senologa Ieo a disposizione delle clienti di Victoria's Secret

Nei 3 giorni successivi una senologa dello IEO sarà a disposizione delle clienti per rispondere a tutte le domande in tema di prevenzione.

La Fondazione IEO-MONZINO è l’unica che sostiene esclusivamente e direttamente la ricerca clinica e sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino: da 30 anni il suo obiettivo è individuare le cure migliori e sostenere progetti innovativi attraverso un circolo virtuoso che consente, in totale trasparenza e senza sprechi, di mettere a disposizione dei pazienti ciò che i ricercatori scoprono in laboratorio. Il finanziamento alla ricerca si conferma essere strategico per il lavoro dei medici e degli scienziati che lavorano allo IEO e al Monzino, perché i progressi e i risultati raggiunti in laboratorio possano essere velocemente trasformati in cure più personalizzate, e si traducano in sistemi diagnostici sempre più efficaci.

L’impegno prioritario della Fondazione IEO-MONZINO è dunque rinforzare ulteriormente la raccolta fondi così da rendere disponibili preziose risorse a sostegno della Ricerca di eccellenza svolta da IEO e Monzino e consentirne il lavoro con continuità e sul medio/lungo periodo.