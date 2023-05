“Milano – Lombardia”, la mostra fotografica di Luca Levati

Mercoledì 17 maggio, alle ore 18, presso il Circolo Arci Corvetto in via Oglio 21 a Milano, si inaugura la mostra fotografica di Luca Levati “Milano – Lombardia”.

Luca Levati propone una serie di scatti realizzati con lo smarthphone in giro per Milano e la Lombardia. Questa nuova esperienza è vissuta dall’artista con la stessa passione e meraviglia di quando, ancora ragazzo, fotografava in bianco e nero, provvedendo da solo allo sviluppo e alla stampa delle foto. Sono luoghi del quotidiano fatti con l’idea di apprezzare e far apprezzare Milano, la Brianza, i Laghi e il paesaggio montano.

Chi è Luca Carlo Matteo Levati

Luca Carlo Matteo Levati nasce a Vimercate (Mb) nel 1962. Brianzolo di nascita, si sente da sempre milanese, ama Milano, città che frequenta e in cui lavora quotidianamente da 30 anni. Giornalista, si occupa di radio da una vita, una missione oltre che un lavoro. È direttore responsabile di Radio Lombardia. La fotografia è una passione mai sopita.