Milano, 'Ordinò droga dall'Olanda'. Condannato conduttore tv Di Maio

Ciro Di Maio è stato condannato a 1 anno e 4 mesi e ad una multa di circa 3800 euro. Il conduttore tv e attore venne arrestato il 24 agosto 2021 a Milano per detenzione ai fini di spaccio, per essersi fatto spedire dall'Olanda a casa, in zona Loreto, un litro di Gbl, liquido incolore conosciuto anche come 'droga dello stupro'.

Il pm: la droga "non era destinata ad un uso personale"

Il pm Leonardo Lesti ha spiegato che la droga "non era destinata ad un uso personale, almeno una parte non lo era". E lo dimostrerebbero una "serie di acquisti fatti sul web nel corso nel tempo per quantita' rilevanti" e le "chat acquisite sul suo telefono" gia' nel dicembre 2020, quando era stato arrestato per un ordine da 4 litri di Gbl dalla Cina. Il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni e a 3mila euro di multa per il 47enne, che fu volto tv di programmi di viaggi e fiction, oltre ad aver esordito a fine anni '80 come uno dei 'carramba boys'.