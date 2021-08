Milano, 10 Corso Como compie 30 anni



Un compleanno di quelli che vanno festeggiati come si deve. Parliamo di 10 Corso Como, che festeggia i suoi primio 30 anni con una serie di eventi. La data esatta è il 9 settembre, giorno della sua apertura a Milano nel 1991, che verrà celebrata con un un libro-quaderno che raccoglie il suo immaginario visivo.



Sotto la Con presidenza di Tiziana Fausti e la direzione artistica, immagine e comunicazione di Carla Sozzani, 10 corso Como per i suoi 30 anni lancia la sua prima collezione Home, realizzata in collaborazione con laboratori artigianali italiani e internazionali ma anche con Artemide.



Ma non finisce qui, in occasione con il Salone del Mobile 2021, apre un pop up space per eventi e collaborazioni speciali. Sabato 4 settembre, la Fondazione Sozzani inaugura anche la mostra "Nanda Vigo: incontri ravvicinati. Arte, Architettura, Design". Effervescente e curiosa, Nanda Vigo (Milano, 1936-2020). In concomitanza con il Miart, sara' poi presentato il libro sull'opera dell'artista svizzera Hanna Villiger (1951-1997) edito da Mousse Magazine. Insieme al design la moda da sempre e' protagonista in 10 corso Como: il 7 settembre, il concept store proporra' l'anteprima mondiale della nuova "Green Capsule 2022" di Ports 1961, ideata dal Direttore Artistico Karl Templer, in collaborazione con Tonne Goodman, Sustainability Editor di Vogue America.



Per la Milano Fashion Week, inoltre, Tod's presentera' in anteprima la capsule collection "Hender Scheme X Tod's", in collaborazione con il brand giapponese Hender Scheme, fondato dal designer Ryo Kashiwazaki. Sempre in occasione del trentesimo anniversario, 10 corso Como proporra' infine una serie di nuovi progetti cobranding/limited-edition, frutto della collaborazione con alcuni marchi di ricerca.