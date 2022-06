Milano, 12mila avvisi di pagamento di multe inviati per errore

Dodicimila avvisi di pagamento di multe inviate dal Comune di Milano ai cittadini. Ma si tratta di un errore del sistema informatico. Tanto che da Palazzo Marino sono già partite lettere di scuse. Come riferisce Milano Today, tutto è iniziato qualche settimana fa, con le prime ingiunzioni recapitate per posta. E con migliaia di segnalazioni di cittadini che in risposta avvisavano che si trattava di sanzioni già pagate nel 2019. Sono così partite le verifiche, che hanno permesso di scoprire come effettivamente si sia trattato di un errore