Milano: 15enne armato di coltello aggredisce due professori a scuola, fermato

Milano: 15enne armato di coltello aggredisce due professori a scuola

Un 15enne italiano pregiudicato e' stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito due professori di 41 e 42 anni che lo avevano disarmato dal possesso di un coltello con il quale si era presentato a scuola a Milano. E' successo poco prima delle 12 all'istituto Luigi Galvani di via Gatti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Greco Milanese e del Nucleo Radiomobile, il giovane studente, mostrando la lama, hachiesto di una professoressa, in quel momento non presente a scuola.

Milano, un professore è stato trasportato in ospedale

Due docenti lo hanno bloccato, ma sono stati picchiati dal quindicenne che e' poi fuggito a piedi. Sono stati i militari, nel frattempo intervenuti, ad arrestarlo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dai primi accertamenti e' emerso che lo studente ha sempre tenuto comportamenti esagitati e di disturbo durante le lezioni nei confronti di insegnanti e studenti. Uno dei professori e' stato trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda.