Milano, 18enne denuncia una violenza sessuale in zona Santa Giulia

Una possibile aggressione a sfondo sessuale si sarebbe verificata nella serata di lunedì a Milano. A denunciarla, come riferisce Ansa è una 18enne che è stata soccorsa dal 118 dopo le 20. Sul posto anche la Polizia di Stato che sta ricostruendo l'accaduto. I sanitari sono stati chiamati in via Colorni, una zona residenziale non lontano da Santa Giulia, nella periferia sud-est di Milano. Lì la 18enne, soccorsa in strada, ha riferito un'aggressione sessuale ed è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti clinici specifici.