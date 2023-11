Milano: 19enne aggredita si salva col gesto antiviolenza delle quattro dita

Una ragazza di 19 anni si è salvata da una violenza sessuale grazie al gesto antiviolenza delle quattro dita nel pugno della mano. La giovane, originaria della provincia di Bergamo, era venuta da sola nel capoluogo lombardo per un concerto in un locale dello Scalo Romana. Al termine dell'evento alle 23.30, la ragazza è rientrata in un hotel del centro e dopo circa un'ora ha deciso di uscire nuovamente in compagnia di un gruppo di 7-8 persone. Per l'una e mezza si è diretta in piazza della Scala con un giovane di 23 anni, dove l'uomo però ha iniziato a baciarla insistentemente e a palpeggiarla nelle parti intime. La 19enne non è riuscita divincolarsi e l'aggressore l'ha costretta a seguirlo da un'altra parte.

Un gesto che salva: la richiesta di aiuto della giovane e l'arresto dell'aggressore

I due sono arrivati in prossimità del McDonald's di via Torino, dove un gruppo di dipendenti stava procedendo alla chiusura. La ragazza ha chiesto di poter andare in bagno e, approfittando di una distrazione dell'uomo intento a chiedere una sigaretta, ha fatto il gesto antiviolenza delle quattro dita nel pugno ad una dipendente e ha chiesto aiuto con il labiale. La dipendente del McDonald ha immediatamente chiamato il 112. Tre volanti di polizia hanno poi intercettato la ragazza e l'aggressore attorno alle 3:30 all'angolo tra corso di Porta Ticinese e via Urbano VIII, vicino alle colonne di San Lorenzo. La 19enne è stata accompagnata in codice verde alla clinica Mangiagalli, mentre il 23enne è stato condotto al carcere di San vittore in attesa della convalida dell'arresto.