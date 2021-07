Milano 2021, Berlusconi: "Bernardo autorevole, non sarà sindaco dei salotti"

“Luca Bernardo è una persona con autorevolezza, grande competenza e provata concretezza. È una persona abituata al lavoro di squadra e alla gestione di strutture complesse, un uomo con grande capacità di ascolto e grande sensibilità sociale”. Così Silvio Berlusconi ha parlato del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, nel corso di una telefonata alla conferenza stampa di presentazione ufficiale del candidato sindaco. “Di questo ha bisogno Milano, non di un sindaco attento solo ai salotti o all’immagine del centro storico. - ha aggiunto - Milano ha grandi problemi che non si risolvono improvvisando, la città deve tornare alla sua vocazione naturale di una città attrattiva, la prima per reddito e anche per la capacità di guardare al futuro e di trasformarsi sempre”

"Oggi non c’è nei cassetti dell’amministrazione un’idea, una visione del futuro di Milano. Le nostre donne e uomini saranno in campo per sostenere Bernardo e cambiare insieme Milano”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, nel corso di una telefonata alla presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo. “Milano è cambiata profondamente per le nostre iniziative e le nostre scelte coraggiose, - ha aggiunto - i sindaci di centrosinistra hanno vissuto di crescita e della realizzazione di quello che avevamo progettato e realizzato noi. A Milano il centrodestra ha dimostrato, con i suoi capaci sindaci Albertini e Moratti, cosa significa il buon governo, la concretezza, la forza delle idee e di una visione che, mi dispiace dirlo, a Milano mancano da troppi anni”