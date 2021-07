Milano 2021, Bernardo: "Sala non è il sindaco che ci aspettavamo"

Giuseppe Sala "non e' il sindaco che ci aspettavamo, certamente in 5 anni qualcosa e' stato fatto" ma rispetto alla "citta' del futuro che si era immaginata il centrodestra, penso alle grandi opere, alle metropolitane e tanto altro", l'attuale sindaco di Milano "non mi ha convinto". Lo ha detto Luca Bernardo, candidato del centrodestra alle prossime comunali di Milano intervenendo questa mattina a Radio24. "Non mi sarei candidato se lo ritenessi un buon sindaco", ha aggiunto Bernardo, ricordando che intende fare una campagna elettorale "non urlata, non di insulti, ma di rispetto sempre della persona".