Milano 2021, Buffagni: "M5S con Sala solo se sarà vera svolta green"

Sostegno a Giuseppe Sala già dal primo turno? Solo se la transizione ecologica sarà un progetto concreto. Così il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, punto di riferimento dei Cinque Stelle a Milano, intervistato da Andrea Senesi per il Corriere, delinea le prospettive dei pentastellati in vista delle elezioni milanesi del 2021. Buffagni auspica una Milano autosufficente dal punto di vista alimentare entro il 2050 grazie all'agricoltura idroponica. Ma nel documento di programma che i Cinque Stelle chiuderanno a maggio si parla anche di progetti di cohousing per le fasce della popolazione milanese più fragili economicamente, di superbonus per le case popolari, di vertical farm per riqualificare le periferie. Il discrimine per sostenere Sala è proprio la profondità del suo impegno sul fronte green: "Se Sala vuole fare davvero la transizione ecologica, noi possiamo portare il nostro contributo. Ma non basta iscriversi ai Verdi". Buffagni è critico su diversi progetti, come quello in SCalo Romana: "Cemento con una pitturata di verde".

In caso di mancata alleanza, potrebbe essere proprio Buffagni il candidato pentastellato? "Ne parleremo con Conte e Grillo". La partita si intreccia naturalmente con le scelte su Roma ed anche con la scalata a Regione Lombardia: "Davanti allo scempio della giunta leghista è doveroso proporre un progetto alternativo. Stiamo lavorando a una proposta credibile. Auspico che il Pd ci segua"