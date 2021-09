Milano 2021, Conte: "M5S, speriamo in un ottimo risultato"

“Speriamo un ottimo risultato” del Movimento 5stelle alle comunali a Milano “c'è un nuovo corso del M5S, lo stiamo interpretando anche con Layla Pavone. Ci teniamo molto a questo progetto, riteniamo che sia un'ottima interprete per offrire una prospettiva di Milano all'avanguardia nel settore dell'innovazione tecnologica, della sicurezza e della rigenerazione urbana. Milano che diventa e continua a essere locomotiva del Paese”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5stelle a margine dell’evento elettorale a sostegno di Layla Pavone.

“Faccio appello a tutti gli elettori nel centrodestra e centrosinistra perché premino questa nostra idea di Milano. Valutate i progetti e non vi fermate a valutare soltanto chi è partito prima, noi siamo partiti un po' dopo ma la nostra proposta è solida e concreta”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5stelle, a margine dell’evento elettorale a sostegno di Layla Pavone.

Conte è anche intervenuto sull'indagine che coinvolge Morisi: "La mia posizione è molto chiara, la vicenda di Morisi per quanto mi riguarda è personale. C’è un’inchiesta giudiziaria e parrebbe esserci un rilievo penale e io non auguro a nessuno di essere condannato, ma verranno fatti gli accertamenti giudiziari". "La magistratura valuterà. Non voglio che si possa usare questa vicenda ai fini di strumentalizzazione. Ritengo che Salvini prenda posizioni politiche sbagliate. La lega chiarisca le sue posizioni perché al momento prende posizioni che fanno male al Paese, ma questo indipendentemente dalla vicenda di Morisi", ha concluso Conte.