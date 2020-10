Milano 2021, l'ex prefetto Marangoni ha detto no al centrodestra

SCHIAFFO 4 - Alessandro Marangoni, prefetto di Milano. Dopo che scoppia sui giornali e sulle televisioni (che ormai non parlano d'altro) il bubbone sicurezza dalle parti di via Padova, annuncia che si farà più prevenzione. Un po' poco per uno che conosce benissimo la città ed ha un curriculum di tutto rispetto. Cosa non si fa pur di non coprire le pecche di un governo distratto e di un ministro senza esperienza come Alfano...