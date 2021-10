Milano 2021, Formigoni: "I cinque motivi per cui il centrodestra ha perso"

Una "sconfitta clamorosa" ma anche "molto prevedibile": è il commento a caldo del risultato delle Comunali di Milano da parte di Roberto Formigoni, che per quasi venti anni è stato l'incarnazione di un centrodestra vincente alle elezioni, alla guida di Regione Lombardia dal 1995 al 2013. L'INTERVISTA

Formigoni, quali sono le cause di questo risultato?

Le cause sono molte, ce ne sono almeno cinque. La prima è stata la scelta del centrodestra di seguire i grillini: è stata fatta una fatwah nei confronti dei politici, illudendosi che individuare come candidati degli esponenti della società civile sarebbe stata una scelta vincente. Ed invece, ad esempio in Calabria e a Trieste, dove sono stati scelti dei politici come candidati, il centrodestra ha vinto. Ed invece si è deciso di subordinarsi a un metodo grillino che gli stessi grillini hanno abbandonato: una scelta folle

Le altre cause?

Scegliere i candidati nell'ultimo mese non è stata una mossa molto intelligente perchè erano persone ovviamente non conosciute. Terzo: le divisioni interne: se sei in una coalizione, questa deve essere unita. Gli elettori non capiscono le divisioni interne. Ancora: un centrodestra senza una guida chiara di centro non vincerà mai più da nessuna parte, salvo forse in qualche piccolo centro

Lupi avrebbe fatto meglio?

Non lo so, ma sicuramente sarebbe stato - tra i politici - uno dei candidati in lizza. Se non ci fosse stata questa fatwah. Ed invece è stato deciso di ammazzare tutte le candidature politiche, mettendo delle brave persone come Bernardo, che di politica però non sapevano nulla

Manca la quinta causa: i casi Morici e Jonghi Lavarini hanno inciso?

Ovviamente sì, hanno influito e sono cose antipatiche che gli elettori non amano. Dopodichè bisogna ancora accertare la piena verità dei fatti