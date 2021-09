Milano 2021, Forza Italia: "Puntiamo a un risultato in doppia cifra"

"Il contributo di Forza Italia sarà determinante in questa tornata elettorale. Puntiamo a un risultato a doppia cifra". Lo ha detto Cristina Rossello, commissario cittadino di Forza Italia, questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata per presentare la lista del suo partito alle elezioni comunali, che avrà come capilista Gianluca Comazzi, consigliere comunale e regionale, Fabrizio De Pasquale, attuale capogruppo a Palazzo Marino e Marco Bestetti, presidente uscente del Municipio 7.

"Ci aspettiamo un buon risultato, perché, senza nulla togliere agli altri partiti, i candidati di Forza Italia quando si presentano ai cittadini sanno riscuotere consenso, perché hanno delle proposte concrete e determinanti per la città", ha commentato Marco Bestetti. Cristina Rossello ha inoltre sottolineato: "Con un gruppo molto complementare, in equilibrio di genere e generazioni, la nostra lista valorizza il ruolo delle donne e il valore del dialogo intergenerazionale". La lista, infatti, conta di ventuno donne: "una componente che apporterà nuova linfa al programma".

La scelta dei capilista non è andata su un nome unico o una personalità del mondo civico, "perché abbiamo deciso di puntare su un grande lavoro di squadra. Anziché avere un 'uomo solo al comando' o un esponente civico, a guidare la lista azzurra sono tre candidati di valore, con una grande esperienza all'interno delle istituzioni e una conoscenza profonda della città e delle istanze dei cittadini, che deriva dal loro percorso politico e dalla conoscenza del territorio", ha aggiunto Rossello.

Mentre Fabrizio De Pasquale ha affermato che Forza Italia "rappresenta l'unica lista moderata e liberale. Sala, al contrario, in questi anni ha rappresentato esclusivamente le forze di sinistra, portando al centro delle sue scelte politiche temi e sensibilità che appartengono solo a quel mondo". Tra le donne in lista anche Elisabetta Finkelberg, medico ed esponente della società civile.