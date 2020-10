Milano 2021, Gallera: "Io candidato? No, mi occupo di gestire questa pandemia"

A Giulio Gallera è stato nuovamente chiesto se pensa all'eventualità di candidarsi sindaco di Milano. Questa la risposta dell'assessore regionale al Welfare in collegamento con la trasmissione L'Aria che tira su La 7: "No, io mi occupo di gestire questa pandemia che e' la prima e la piu' grande del dopoguerra, quindi sono molto concentrato su questo". "E' un lavoro faticosissimo che non ha momenti di rilassamento, proprio per questo la salute cittadini e' il mio unico obiettivo e la priorita'. Mi occupo di questo".