Milano 2021, il primo candidato sindaco. Cafaro: "Corro per i disabili"

Elezioni amministrative a Milano del 2021, in attesa che l'attuale primo cittadino Beppe Sala sciolga le riserve sulla sua ricandidatura e che il centrodestra individui il nome della persona che sfiderà il rappresentante del centrosinistra, ecco la prima candidatura ufficiale. E' quella di Giovanni Cafaro, presidente del Movimento disabili articolo 14. Che oggi annuncia: "Mi candido come Sindaco alle elezioni amministrative del 2021 al Comune di Milano con la mia lista civica apartitica Movimentiamoci insieme , per creare a costo zero un milione di posti di lavoro per disabili e disoccupati di Milano e della Lombardia, usando i circa 20 Mmliardi di euro stimati che ogni anno vengono pagati in sanzioni per non assumere disabili".