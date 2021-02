Milano 2021, il sondaggio: solo Albertini batterebbe Sala

Elezioni a Milano: le indicazioni delle ultime ore prospettano un rinvio ad ottobre della chiamate alle urne per le Comunali. Nel frattempo, ha iniziato a circolare un sondaggio condotto da Eumetra secondo il quale ci sarebbe un nome in grado di vincere contro Giuseppe Sala in un eventuale confronto: è quello dell'ex sindaco Gabriele Albertini, che batterebbe l'attuale primo cittadino 51 a 49%. Uscirebbero invece sconfitti i tre potenziali candidati di centrodestra i cui nomi stanno circolando in queste settimana: l’editrice Federica Olivares (49 a 51), il manager Simone Crolla (45 a 55) e Roberto Rasia Dal Polo (45 a 55). Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, torna tuttavia a crescere l'ipotesi che porta alla candidatura di Maurizio Lupi, nome molto gradito a Silvio Berlusconi.