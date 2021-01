Milano 2021: lista civica unica per Lombardia Ideale e Polo di Lombardia

Lombardia Ideale e Polo di Lombardia si sono incontrati ieri ed hanno raggiunto l'accordo per una lista unitaria da presentare alle elezioni comunali di Milano: "Si' alla Lista Civica unica alle prossime elezioni comunali di Milano con l'obiettivo di essere a sostegno del candidato sindaco alternativo all'attuale". Presenti i presidenti dei rispettivi gruppi consiliari in Regione, i consiglieri Giacomo Cosentino e Manfredi Palmeri (ex Energie per l'Italia), insieme ai coordinatori cittadini Marco Anguissola e Ettore Trabattoni e ai responsabili elettorali Simone Pintori e Stefano Maiandi. "L'esito della riunione e' stato quindi positivo, con la scelta di una lista unitaria: saranno presentate sia quella per il Consiglio comunale, sia quelle per i 9 Municipi di Decentramento amministrativo, su cui ci sara' una particolare attenzione, dati gli scarsi risultati di questi ultimi anni con effetti negativi anche sulla vita delle periferie milanesi".