Milano 2021, Majorino: "Bernardo salvinizzato: solo insulti e zero proposte"

“Bernardo si sta salvinizzando a una velocità impressionante. Da lui solo insulti un po' sciocchini, affermazioni invidiosette e zero proposte per il futuro. Quando ho letto che la destra voleva candidare un medico ho detto 'che bello, così ci confrontiamo alla luce del sole sul welfare di oggi e di domani'. Devo dire che sono abbastanza deluso dall'aridità delle proposte avanzate da Bernardo, che peraltro continua a stare un passo indietro rispetto allo stesso Salvini”. Lo dichiara l'europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino.

Barberis: "Unico collante del centrodestra sono le vuote dichiarazioni su Sala"

“La ‘reunion’ del centrodestra nazionale a Milano pare non essere stata quel sereno appuntamento che vogliono far passare. Una lite tra La Russa e Ronzulli, Santanché che fa capire che la leader del suo partito non è venuta a Milano perché inviperita con gli alleati. Non male. Certo poi il collante sono le vuote dichiarazioni sul Sindaco da salotto e sull'eredità zero. Siamo abituati a questo stile. Noi siamo orgogliosi di questi cinque anni di amministrazione. I risultati ci sono e sono davanti agli occhi di tutti. Avendo, al contrario di quanto dicono, promosso diversi progetti che vedranno il loro sviluppo nel corso della prossimo mandato, non vogliamo lasciare l'opera a metà. E i milanesi questo lo hanno bene in mente. Tra le parole al vento e la concretezza sanno sicuramente chi scegliere” – sottolinea Filippo Barberis, capogruppo PD Consiglio Comunale di Milano.