Milano 2021, Mariani presenta la squadra: Bedori capolista

Patrizia Bedori, consigliera comunale uscente ed ex Cinque Stelle, sarà la capolista di Milano in Comune a sostegno del candidato sindaco Gabriele Mariani alle elezioni comunali. Mentre Gabriella Bruschi giornalista e presidente del comitato "Coordinamento San Siro, i cittadini fanno squadra" e Berlendis Lorenzo, guideranno la lista Civica Ambientalista, l'altra squadra che appoggerà Mariani. Non si ricandiderà, invece, dopo 38 anni tra i banchi di Palazzo Marino, come già annunciato nei mesi scorsi, Basilio Rizzo, attuale consigliere di Milano in Comune.

Le due liste sono state presentate questa mattina in conferenza stampa davanti a Palazzo Marino. "Il senso della nostra presenza deriva da cinque lunghi anni di duro impegno sul territorio", spiega Mariani, "dove insieme ai cittadini e alle cittadine abbiamo criticato alcune scelte dirimenti di questa giunta. Le politiche di sviluppo di questa città le giudichiamo in continuità con quelle del centrodestra. Siamo il terzo polo alternativo alla continuità del centrodestra e del centrosinistra, siamo una voce critica sulle politiche amministrative dl centrosinistra". Mariani ha poi spiegato: "Le nostre liste sono composte da cittadini e cittadine. Un segnale di apertura al civismo: ma non quel civismo a cui viene lisciato il pelo con finti progetto di partecipazione che di fatto non entrano nel merito delle scelte dirimenti di questa città. Non dovendo rendere conto a Sala possiamo parlare con assoluta libertà di pensiero e di critica, cosa che non possono fare molti consiglieri che si presentano alla sua ombra". Con Milano in Comune si candideranno anche Alessandro Lanzani, Anna Camposampiero, Alessandro Brambilla Pisoni, Sara Mastronicola e Giacomo Negri.