Milano 2021: Meloni, direttore Feltri guidera' lista Fd'I alle amministrative



Vittorio Feltri si iscrive a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni, al termine della presentazione del suo libro, moderata dallo stesso direttore editoriale di 'Libero' a Milano.



"Sono estremamente fiera di annunciare che il direttore Feltri ha deciso di iscriversi a FdI ma anche e soprattutto che lo abbiamo convinto, con facilita', a guidare la lista di FdI alle prossime elezioni amministrative", ha affermato Meloni. Feltri, ha concluso, "rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per le menti libere di questo Paese. Lui e' la dimostrazione che si puo' fare strada quando si ha coraggio".



Feltri: Non mi candido a sindaco perché non ho voglia



"Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo, perché mi romperei i c...oni a fare quel mestiere lì che non so fare". Così il giornalista Vittorio Feltri raggiunto da LaPresse a margine della presentazione del libro di Giorgia Meloni a Milano. "Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Il consigliere si gratta le palle, fin lì ci riesco", ha concluso.



Lollobrigida: segno tangibile della serieta' e della credibilita' del progetto



"Il direttore Vittorio Feltri si e' iscritto a Fratelli d'Italia e guidera' la nostra lista alle elezioni amministrative di Milano. Un motivo d'orgoglio e un segno tangibile della serieta' e della credibilita' del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno, coraggio e coerenza". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.