Milano 2021, Monguzzi nella lista di Europa Verde per Sala

Carlo Monguzzi nella lista di Europa Verde a sostegno di Beppe Sala. Lo storico ambientalista, tra i fondatori di Legambiente, ex Consigliere dei Verdi in Regione Lombardia e Assessore regionale all'Ambiente ed Energia, attualmente presidente della commissione Ambiente di Palazzo Marino e Consigliere comunale a Milano ha scelto di unirsi a Europa Verde nella corsa alle amministrative. "Diamo il bentornato tra noi a Carlo Monguzzi! Siamo particolarmente lieti della sua candidatura tra le nostre file alle amministrative di Milano, consci della necessità di persone che, come lui, sappiano conciliare l'azione amministrativa e l'integrità delle scelte. Se la crisi climatica impone di agire con coraggio e in fretta, siamo sicuri che il carisma e la passione ambientalista di Carlo Monguzzi porteranno il nostro progetto politico a fare di Milano la capitale della transizione ecologica in Italia e in Europa", recita la nota dei due co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.