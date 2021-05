Milano 2021, oggi il vertice del centrodestra: "Trovare una sintesi"

Milano 2021, la riunione del centrodestra è fissata alle 17.30 di oggi. I rappresentanti degli enti locali si vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della Lega e dopo mesi torneranno a vedersi anche i leader della coalizione. Salvini, Meloni e Tajani dovranno sbrogliare la matassa delle candidature nelle citta' piu' importanti dove si andra' al voto. Per ora l'accordo di massima tra le forze politiche dell'alleanza e' sui comuni sotto i 15 mila abitanti ma soprattutto su Roma e Milano non c'e' ancora alcuna convergenza dopo la decisione di Bertolaso e Albertini di non scendere in campo. Per quanto riguarda la situazione a Milano, in campo come riassume Agi ci sono il centrista Maurizio Lupi, l'imprenditore Riccardo Ruggiero e il professore della Bocconi Maurizio Dallocchio. La Lega potrebbe lanciare il nome dell'europarlamentare Antonio Rinaldi, ma resta sul tavolo anche il dossier che porta a Fabio Minoli, suggerito da Albertini che in tal caso potrebbe mettersi in gioco con una propria lista a suo sostegno. Il nome non dispiace neanche a Salvini, più tiepida Forza Italia. Dalla Lega negli scorsi giorni si era del resto parlato anche di una imprenditrice.

"Troveremo una sintesi", la convinzione dei leader del centrodestra. Possibile che oggi il vertice sia comunque interlocutorio e che il passaggio successivo sia il via libera a dei sondaggi su una rosa di nomi sia a Milano che a Roma. "Il problema - spiega un 'big' della coalizione - e' che piu' passa il tempo e piu' arriveranno altri no da eventuali candidati".