Milano 2021, Potere al Popolo candida Bianca Tedone

Sarà presentata fficialmente martedì alle 10.30 in piazza della Scala la candidatura a sindaco di Milano di Bianca Tedone di Potere al Popolo. Prima donna ufficialmente in lizza nella sfida a Beppe Sala per la fascia tricolore del capoluogo, Tedone è una attivista impegnata in prima linea su numerosi fronti, dall'emergenza pandemia ai trasporti. Spiega Tedone: "L'assemblea milanese di Potere al Popolo ha deciso che la nostra organizzazione sarà presente alle elezioni amministrative di Milano con la mia candidatura. Ho deciso di farlo per accendere i riflettori su quei temi che sembrano spariti dalla campagna elettorale, a partire dal #lavoropovero. La Milano del business, degli eventi e della finanza costruisce infatti la ricchezza di pochi su larghe fasce di lavoro precario e sfruttato in tutti i settori, dai servizi alla ristorazione al delivery, passando per l'informatica e le telecomunicazioni"