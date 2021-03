Milano 2021, Sala: "M5S? Apertura inaspettata. Ad aprile la mia lista"

L'apertura per un'alleanza con i Cinque Stelle alle amministrative da parte del consigliere Gianluca Corrado, "diciamo che era qualcosa di inaspettato. Rispetto a Milano non erano stati fatti approcci, ho fatto controllare alla mia assistente l'ultima volta che ho sentito il loro capogruppo Corrado: era il 12 gennaio. Per me è stata una cosa inattesa. Non ci sono novità da questo punto di vista. Quindi al momento non cambio la mia direzione". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a margine della presentazione del bilancio del Fondo San Giuseppe."Ho sempre dialogato con loro e come credo ricorderete sono stato tra i primi a dire 'guardiamo ai 5 Stelle'. Questo anche per un banale calcolo politico. Ho sempre fatto delle riflessioni sul Paese: per governare un Paese come l'Italia serve mettere insieme un 40-45 per cento. Se i 5 Stelle non si pongono in maniera definitiva nell'alveo del centrosinistra è difficile trovare soluzioni", ha proseguito Sala.

"La verifica che il Pd e i Cinque stelle possano stare insieme a livello locale vedo che c'è nei fatti. Ma mi pare che si dica anche che localmente ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi al momento non cambio la mia direzione. Alla fine contando le liste che ci saranno, c'è già un numero significativo di liste. Non voglio dire che sono fiducioso...come potrei esserlo non conoscendo ancora il nome del candidato più forte del centrodestra", ha concluso Sala.

Sul rinvio delle elezioni amministrative in autunno "segnalo che l'Italia è l'unico Paese che non va a votare e mi sembra più una cosa voluta dai partiti che non dalla situazione visto che si va a votare ovunque. Non è stata per me una cosa positiva, ma poi te ne fai una ragione. Ora stiamo ripartendo con intensità".

"Presenteremo nelle prossime due settimane due liste nuove in mio sostegno. Una è Volt (movimento politico europeista attivo da alcuni anni in molti Paesi europei, ndr) e la presenteremo usando il weekend per non togliere spazio al mio lavoro e tendenzialmente, può darsi nel weekend dopo Pasqua. Il giorno 17 che è un sabato, e se tutto va bene vorrei farlo in presenza all'aperto se ci sono le condizioni per farlo, vorrei presentare la mia lista invece con i componenti principale della lista, non solo i capilista, con la presentazione del logo. Quindi noi andiamo avanti".