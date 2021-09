Milano 2021, Sala: sede inaugurata, il programma è online

Il programma della coazione del centrosinistra “è online da tre ore, lo stiamo stampando, nei prossimi giorni sarà su carta, come promesso entro fine mese”. Lo ha detto ieri il sindaco Giuseppe Sala durante il punto stampa in via Ardigò all’esterno della fermata Forlanini M4. “È la continuazione di un percorso che stiamo facendo, è basato molto sull'idea di una città in cui i quartieri prendono più vita e un ruolo, dove portiamo i servizi adeguati ai quartieri – ha aggiunto -, sto facendo un giro dei quartieri anche per ascoltare le problematiche e a volte sono problematiche che dobbiamo portarci a casa per dare una risposta. Il programma punta molto sulla sostenibilità e sulla ricerca di lavoro per quanto il Comune potrà facilitarlo”, ha concluso.

Inaugurata la sede di coalizione in Isola

"Siamo pronti per l'ultimo mese di campagna elettorale. desso abbiamo anche una sede fisica, aperta a tutti. Ci trovate entrando dal cortile del Frida, in via Pollaiuolo 3, in zona Isola". Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Sala, in vista della campagna elettorale per le elezioni comunali. "Qui - spiega in un post - potrete conoscere le nostre attività, ricevere informazioni sul programma e potrete anche darci una mano, se lo vorrete, per questo ultimo importantissimo mese di campagna elettorale.Approfitto per ringraziare le decine di volontari che in questi mesi si sono già uniti al nostro gruppo di lavoro, offrendoci il loro tempo e il loro aiuto per far conoscere le nostre idee e per l'organizzazione della campagna elettorale.Con il vostro entusiasmo possiamo andare davvero lontano".