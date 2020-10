Milano 2021, Salini: "Chiamiamo a raccolta i moderati"

"Forza Italia riparte dalla Lombardia, chiama a raccolta i moderati e apre il cantiere 'Milano 2021'". A dirlo e' l'eurodeputato e coordinatore di FI in Lombardia Massimiliano Salini, presentando l'evento "Immagina", in programma sabato 10 ottobre a Milano, con 200 ospiti tra parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. "Forza Italia - sottolinea Salini - serra i ranghi, riparte dai territori e chiama a raccolta i moderati in vista delle elezioni amministrative di Milano 2021. Milano e' la capitale economica del Paese, simbolo del Nord operoso che non si arrende alla crisi, scommette sul merito e continua a trainare l'Italia. Oggi piu' che mai, il centrodestra deve rimettere al centro questa prospettiva, valorizzando le buone pratiche e i talenti migliori della societa' civile, il mondo delle professioni e dell'impresa" L'obiettivo, aggiunge Salini, "e' avviare un confronto aperto, lanciando la sfida a tutti coloro che si riconoscono nell'area moderata e hanno a cuore il futuro, non solo della Lombardia e del capoluogo lombardo, ma dell'intero Paese". L'evento 'Immagina' si terra' presso il Teatro Martinitt, in via Riccardo Pitteri 58, a Milano, a partire dalle ore 9.45 di sabato.