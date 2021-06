Milano 2021, Salvini: "Candidato? Chiudiamo in settimana"

Per la scelta del candidato sindaco di Milano "chiudiamo in settimana, come abbiamo chiuso in Calabria, come abbiamo chiuso, a Roma, a Torino". A dirlo e' stato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme (Catanzaro), a margine di un'iniziativa politica del suo partito. "Sono assolutamente contento: a differenza della sinistra noi saremo compatti", ha concluso Salvini.

Il leader della Lega torna poi sul tema dell'unico partito di centrodestra. "Non ci sono fusioni, le fusioni le facciamo in cucina. C'e' una collaborazione". E' la secca risposta di Matteo Salvini ai giornaliti in merito al dibattito sul futuro del centrodestra. Ieri il governatore Fontana "Sono dell'opinione che la cosa importante è che ci sia un centrodestra unito, sulle modalità lasciamo che siano i segretari a deciderlo", dicendosi inoltre certo che il centrodestra riuscirà a trovare un ottimo candidato in vista delle amministrative milanesi.