Milano 2021, Salvini: "Continuo a ritenere Rasia un'ottima persona"

"Continuo a ritenere Roberto Rasia un'ottima persona, un ottimo professionista, un milanese di adozione come tanti altri con le idee chiare sulla citta'". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla possibilita' di candidare Roberto Rasia a sindaco di Milano per il centrodestra. "Immagino che intuiate che in questi giorni il mio tempo lo stia dedicando a qualcosa che va da Bolzano a Lampedusa, ovviamente da milanese mi sta a cuore la mia citta'. Conto che torneremo a parlarne la settimana prossima".