Milano 2021, Santanché (FdI): "Albertini candidatura civica o politica?".VIDEO

Milano 2021, Santanché (FdI): "Albertini è candidatura civica o politica?"

Elezioni a Milano, Fratelli d'Italia ha indetto oggi una conferenza stampa per fare il punto nel centrodestra. A partire dalla possibile candidatura di Gabriele Albertini. Così la coordinatrice lombarda Daniela Santanchè: "Ci farebbe piacere capire se Albertini è candidato della società civile o di un partito politico". Santanchè ha chiarito: "Non abbiamo nulla contro di lui dal punto di vista personale perché ci ricordiamo tutto quello che la sua Giunta ha fatto. Abbiamo una rosa di candidati validissima, tutte persone che nella vita hanno fatto". La coordinatrice ha aggiunto che Giuseppe Sala, "mente sapendo di mentire" quando dice che il centrodestra fatica a trovare candidati civici che vogliano accostarsi a loro. "Fratelli d'Italia chiede un tavolo a Salvini e Meloni - ha rimarcato poi Santanchè - perché vogliamo metterci a lavorare subito e crediamo che partire subito in questa competizione elettorale, con dall'altra parte un candidato sindaco che ha già fatto una sua legislatura, è assolutamente fondamentale".

La Russa: "Salvini si trovi con la Meloni, decisioni da prendere di comune accordo"

E' intervenuto anche Ignazio La Russa, senatore FdI: "A Salvini dico che è giunto il momento di trovarsi con Giorgia Meloni per affrontare e cominciare o finire di risolvere il rebus delle candidature, che sono essenziali. E' pertanto indispensabile un momento di riflessione, spero definitivo, sulle principali città. Non credo sia più necessario ritardare". A Milano, ha aggiunto La Russa, "c'è stato il nome di Gabriele Albertini che si è aggiunto alla rosa dei candidati, ben venga il suo nome, fa parte di una rosa molto ricca e buona. Sarebbe un errore, soprattutto per i singoli, compreso Albertini, anticipare preferenze e valutazioni. E' bene che si capisca che queste decisioni devono essere prese di comune accordo e dopo un'adeguata riflessione, che mi auguro sia pronta, immediata e vicina".