Milano 2021: Sironi possibile candidata dei Cinque Stelle

C'è un nome nuovo nella rosa di possibili candidati dei Cinque Stelle alle elezioni di Milano: è quello di Elena Sironi, consigliere pentastellato al Municipio 4. Avvocato civilista, il suo nome è iniziato a circolare dopo che tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo pare essere tornato il sereno. Come riporta l'agenzia Dire, l'altra potenziale candidata è Alice Perazzi, consigliere di Municipio 2, mentre la deputata Simona Nocerino e la presidente della Commissione antimafia di Regione Lombardia Monica Forte preferirebbero non rinunciare ai loro attuali incarichi, defilandosi rispetto ad una possibile candidatura per Palazzo Marino. Come manifestato anche dal consigliere comunale Gianluca Corrado, i Cinque Stelle si attendono ad ogni modo ora una accelerazione per non farsi trovare impreparati all'appuntamento di ottobre.