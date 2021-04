Milano 2021, Sollazzo si candida con la lista "Milano Concreta"

Simone Sollazzo, consigliere comunale del gruppo misto, ex esponente del Movimento Cinque Stelle e fondatore del progetto di lista civica 'Milano Concreta', annuncia la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali di Milano. Dopo il sindaco Giuseppe Sala e il candidato dei comitati e di Milano in Comune, Gabriele Mariani, Sollazzo si aggiunge quindi alla competizione per il voto previsto in autunno.

"Abbiamo optato per il mio nome in virtù del percorso amministrativo che ho già compiuto da consigliere comunale in questi cinque anni. La scelta è ricaduta su di me perché sono la persona del gruppo con più esperienza, ma non sono un 'lider maximo'", spiega Sollazzo a Mianews."So quanto sia difficile e quanto tempo ed energie possa richiedere la realizzazione di un progetto fatto di stimoli ritrovati e partecipazione partendo, però, dalle retrovie e senza nessun tipo di aiuto. Ma ciò che conta in questo momento, è guardare a questo attestato di stima e fiducia con la responsabilità di chi è "garante" di un progetto serio e che rimane di proprietà collettiva. Il protagonista non sono io, ma sono gli uomini e le donne che credono nella esigenza di una maggiore concretezza per questa città", spiega.

"Gli obiettivi di base, infatti, dovranno essere discussi e condivisi con i cittadini e porteranno alla realizzazione di progetti e soluzioni amministrative in ogni settore: dall'ambiente alla cura delle infrastrutture, dalla partecipazione alle politiche del lavoro e alla cultura, tutto grazie alla competenza di chi anima questa casa chiamata "Milano Concreta". Il nostro dialogo sarà sempre aperto a tutta la cittadinanza, giovani, anziani, famiglie, alle realtà associative e aggregative, alle forze politiche aperte ad un nuovo percorso, al di fuori delle solite diatribe e posizioni di bandiera"; aggiunge Sollazzo.

"Per quanto mi riguarda", prosegue, "mi ritengo un outsider, un semplice cittadino metropolitano che insieme a tante altre persone ha deciso di mettere le proprie idee nero su bianco, e di impegnarsi per realizzarle. Invitiamo tutti a prendere contatto con noi e a collaborare per portare avanti le proprie idee di città futura, chi vuole esprimere la propria competenza e passione per la comunità troverà qui lo spazio giusto".

Sollazzo sottolinea inoltre che "non abbiamo negato il dialogo a nessuno finora. Sono rimasto in contatto anche con molti appartenenti al Movimento Cinque Stelle: è chiaro se qualcuno dovesse sentirsi deluso a causa di possibili alleanze con il Pd, se ci sono visioni comuni, noi siamo pronti ad accoglierlo. Non è un gesto di rivalsa o una forzatura, ma una semplice apertura a idee e persone che hanno voglia di darsi da fare".

Di possibili alleanze al secondo turno, "è invece ancora presto parlarne", prosegue il consigliere comunale: "Noi abbiamo riflettuto solo sul primo turno finora. Abbiamo già avuto avvicinamenti e proposte, ma al momento non ci interessa e pensiamo a correre da soli". Da Milano Concreta fanno sapere: "Al momento, con l'entusiasmo e l'impegno di tutti i soci, potrà essere lui il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Anche se obiettivi e risultati della lista non si esauriscono con l'imminente tornata elettorale, in una prospettiva di costruzione a lungo termine, Simone è la persona giusta per portare avanti le proposte concrete del progetto Milano Concreta e costruire il programma politico più giusto per la città metropolitana. La squadra che ha deciso di lavorare con lui lo supporterà in un lavoro di contenuti ed esperienze che Simone saprà sicuramente tradurre in soluzioni e benessere per la comunità, grazie alla sua impostazione assolutamente "civica" e il suo impegno nel coniugare il lavoro in aula consiliare con l'ascolto della cittadinanza".