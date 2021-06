Milano 2021, vertice cdx: partita non chiusa. Altri appuntamenti in agenda

Anche oggi non si conoscerà il nome del candidato sindaco di Milano per il centrodestra. Ennesima fumata nera per Milano e Bologna al vertice di oggi del centrodestra. I leader della coalizione ancora non avrebbero trovato candidati sindaci condivisi. Che il summit potesse finire con un nulla di fatto e aggiornarsi lo aveva lasciato intendere del resto Matteo Salvini arrivando a Montecitorio proprio prima di parteciparvi: ''Come abbiamo trovato la quadra, molto bella, la scorsa settimana, contro entro breve di trovarla su tutti i Comuni rimasti aperti''. E in effetti il leader della Lega terminato il summit ha dichiarato: "Giustamente gli altri hanno chiesto di incontrare alcune persone che non hanno incontrato sia su Milano che su Bologna. Richiesta legittima. Chiudiamo entro la prossima settimana". Cosi il segretario leghista Matteo Salvini al termine del vertice del centrodestra.

Ribadendo inoltre che il nome del candidato sarà quello di un civico e non di un politco. "Saranno candidati civici dappertutto vale ovunque, per Roma, Milano", ha dichiarato. Il centrodestra ha invece scelto per la Regione Calabria di candidare il ticket Roberto Occhiuto (presidente) con Nino Spirlì (vicepresidente).