Milano 2027, i parlamentari azzurri disertano il vertice di Forza Italia

Forza Italia scalda i motori verso le elezioni comunali di Milano 2027. Appuntamento al quale il segretario nazionale Antonio Tajani ed il coordinatore lombardo Alessandro Forte vogliono far arrivare il partito tirato a lucido. Da qui l'impostazione di un programma di lavoro con l'istituzione di un "Tavolo Milano" che dal 17 febbraio si svolgerà con cadenza quindicinale. Sabato 8 febbraio un primo summit organizzativo promosso a Milano ha tuttavia in qualche modo smorzato gli entusiasmi. All'evento pensato in particolare per far dialogare referenti territoriali e deputati azzurri, di parlamentari se ne sono visti pochini. Luca Squeri ed Alessandro Cattaneo tra i pochi presenti. Molto più lunga la lista degli assenti.

Difficile pensare ad una mancanza di interesse verso una campagna cruciale come quella per Milano 2027. Forse più una questione di agenda. Con un partito che, come rimarcato anche recentemente da Sorte, nel 2024 ha registrato un boom di adesioni in Lombardia, molti esponenti potrebbero essersi trovati impegnati in altre iniziative sul territorio. Occasioni per rimediare non mancheranno. Ma Milano, come noto, non attende...