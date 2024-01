Milano: 20enne morta per tiramisù non vegano, stop a impresa produttrice

La gip di Milano Fiammetta Modica ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attivita' imprenditoriale dei due legali rappresentanti della Glg, la societa' produttrice del tiramisu' vegano commercializzato con il marchio Mascherpa, che avrebbe causato la morte di Anna B., la ventenne stroncata il 5 febbraio 2023 all'ospedale San Raffaele dopo dieci giorni di coma per un shock anafilattico dovuto all'aver ingerito del dolce contaminato da proteine del latte a cui era gravemente allergica.

La giovane era stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo una cena

Madre e figlio sono indagati per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio che nelle scorse settimane hanno richiesto la misura interdittiva all'ufficio gip. La giovane era stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo una cena la sera del 26 gennaio con il fidanzato in un locale di corso Garibaldi.