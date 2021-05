Milano 21, salgono a nove le liste a sostegno di Sala

Elezioni a Milano: mentre il centrodestra cerca di individuare una nuova strategia dopo il no di Gabriele Albertini, a centrosinistra tiene banco la recente apertura dell'assessore Pierfrancesco Maran tanto alle forze più a sinistra del Pd quanto ai Cinque Stelle ed ai moderati. E se gli ultimi, attraverso Matteo Forte, avrebbero attualmente declinato, a sinistra Basilio Rizzo avrebbe tenuto una porta aperta. Come riporta oggi il Corriere, il leader di Milano in Comune ha annotato: "Se guardiamo alle votazioni in Consiglio comunale, Milano in Comune e i Cinque Stelle hanno votato insieme il 95 per cento delle volte". Rizzo auspica una aggregazione sui contenuti, a partire da temi come sanità, verde, questione morale, temi sociali, lanciando la proposta di una "proposta unitaria" e annunciando un "primo confronto proprio con i Cinque Stelle". Ragionamento orientato tuttavia a proporre alla coalizione delle primarie per confrontare il nome di Giuseppe Sala con altre sensibilità.

Tra i moderati, se Forte chiude la porta, altri provano a tenere aperto un dialogo, come Sergio Scalpelli: "Maran ha pienamente ragione. E' necessario coinvolgere tante forze per far ripartire Milano". Ed anche Laura Specchio (Alleanza civica) annota: "Già da tempo ci stiamo muovendo in questa direzione".

Per il pentastellato Gianluca Corrado, primo a auspicare una convergenza M5S-Pd, le parole di Maran non sembrano tuttavia corrispondere ad una reale disponibilità dei dem. Nonostante il suo auspicio è che, con Sala sottoscrittore del documento dei Verdi, ci siano molti elementi in comune su cui ragionare.

Nel frattempo, oggi alle 12 sarà presentata alle Stelline la lista "Milano in Salute" a sostegno di Sala. I due capilista sono Marco Fumagalli, medico e consigliere comunale di Alleanza civica, e Francesca Ulivi, giornalista, attivista per i diritti dei malati. Ma la scelta di Fumagalli di aderire a questo progetto, racconta oggi il quotidiano Il Giorno, ha fatto infuriare i consiglieri comunali di Alleanza Civica, al lavoro per una propria lista riformista e civica, sempre a sostegno di Sala.

Ieri è giunto il sostegno ufficiale a Sala anche da parte dei Radicali italiani, che cinque anni fa al primo turno corsero da soli con Marco Cappato, per poi sostenere l'attuale sindaco e trovare un posto in Giunta con Lorenzo Lipparini. Al momento salgono dunque a nove le liste a sostegno di Sala: oltre a Radicali e Milano in Salute, ci sono Pd, Milano Unita, Verdi, Lista Sala, Volt, Alleanza civica.