Milano 21, Salvini: "Perso tempo prezioso, ora chiudere in fretta"

"Ho provato di tutto per trovare dei candidati condivisi. Ho sentito tanti no e si e' perso del tempo prezioso. Dobbiamo chiudere in fretta, diciamo entro il mese di maggio, perche' io penso che ci sia il tempo e la possibilita' di vincere dappertutto, a Milano come a Roma a Napoli come a Torino. Basta crederci": è la fotografia che fa il leader della Lega Matteo Salvini intervistato oggi dal quotidiano Libero, dopo il no per la corsa nel capoluogo milanese da parte di Gabriele Albertini. Il vertice tra leader del centrodestra per riaggiornarsi sulla situazione dovrebbe svolgersi giovedì. Su Milano restano in campo i nomi di Maurizio Lupi, che non entusiasma tuttavia la Lega e l'ex manager di Telecom Riccardo Ruggiero, oltre all'editrice Federica Olivares. Albertini ha lanciato il nome di Fabio Minoli, un passato in Forza Italia e oggi responsabile comunicazione Bayer. Ma tra gli esponenti della coalizione non a tutti piace che l'ex sindaco, dopo il rifiuto, detti la linea imponendo un proprio nome, del quale farebbe da vice. Come riporta oggi il quotidiano Il Giorno, Salvini potrebbe invece spendere il nome di una imprenditrice che non è ancora stata menzionata sino ad oggi.