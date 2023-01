Milano, 21enne aggredito con un coltello a Famagosta: è grave

Aggressione con arma da taglio in viale Famagosta a Milano nella serata di ieri, martedì 17 gennaio. Un 21enne è stato ferito al collo e trasportato dal 118 in codice rosso al vicino ospedale San Paolo. A scatenare la lite, un diverbio a bordo del bus 71. I due contendenti sono scesi a Famagosta e uno ha rifilato una coltellata dietro all'orecchio all'altro, che si trova in gravi condizioni.