Milano, 2.550 dipendenti comunali traslocano: il cronoprogramma

Circa 2.550 dipendenti comunali pronti al trasloco: una determina di Palazzo Marino datata 26 settembre scandisce il cronoprogramma del trasferimento delle sedi di via Bernina 12 (Urbanistica), via Porpora 10 (Educazione), Largo Treves 1 (Politiche sociali) e Galleria Ciro Fontana 3 nei nuovi spazi in via Sile 8 e via Durando 38. Un'operazione con la regia dell'assessore Roberto Tasca e giunta ora nella fase del lancio della gara per affidare a un operatore privato il trasloco. Spesa prevista: 4,9 milioni di euro ma con gara al ribasso. Risorse dalle quali il Comune di Milano conta di rientrare ampiamente con la valorizzazione degli immobili liberati dagli uffici, in zona centrale, che potranno essere venduti o affittati. Del resto, il vero investimento da parte del Comune è stato l'acquisto per 65 milioni dell'immobile in via Sile, zona Corvetto, ancora in costruzione. In Bovisa invece Palazzo Marino ha sborsato poco più di 30 milioni di euro per l'edificio di via Durando di proprietà del Politecnico. Locali già messi a disposizione da parte dell'Ateneo da luglio. Le tempistiche per i traslochi: dal 2 novembre 2020 all'1 novembre 2023