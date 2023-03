Milano, 25enne investito da bus mentre attraversa sulle strisce: è gravissimo

Investito a Milano da un autobus mentre attraversava la strada, un pedone di 25 anni e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'incidente e' avvenuto attorno alle 8.30 in via Cesare Arici, all'incrocio con via Padova. I rilievi sono affidati dalla polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo Atm della linea 53, proveniente da via delle Salle, e' passato col verde all'incrocio con via Padova, imboccando via Arici. In quel momento, il giovane ha attraversato la strada sulle strisce pedonali da sinistra a destra ed e' stato travolto. L'autobus - si apprende - e' dotato di una telecamera anteriore che ha ripreso l'incidente. Il filmato non e' stato ancora acquisito.