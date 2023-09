Milano, 26enne travolta da una moto: è gravissima

Un ragazza di 26 anni e' in gravissima condizioni dopo essere stata investita da una moto in via Fatebenefratelli a Milano. L'incidente e' avvenuto intorno alle 19. La giovane stava attraversando la strada quando e' stata centrata dal mezzo guidato da un 32enne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale e la 26enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. Da una prima ricostruzione sembra che la 26enne sia stata stata travolta all'altezza del civico 36 fuori dalle strisce pedonali dalla moto che proveniva da piazza Cavour in direzione Brera.