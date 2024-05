Milano, 28 bambini e 13 adulti intossicati dal cloro in piscina

Sono in tutto 41 le persone rimaste intossicate nella piscina di via Procaccini a Milano, dove è stata segnalata la fuoriuscita di una miscela di cloro. Nell'impianto erano presenti e sono stati esposti alla sostanza 28 bambini e 13 adulti. Di questi 41, 11 (cinque bambini e sei adulti) sono stati trasportati in ospedale con sintomi respiratori. Lo fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con un mezzo di coordinamento per le maxi emergenze, un'automedica, un'auto infermieristica e sette ambulanze, insieme a vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile. I cinque bambini portati in ospedale sono tutti in codice verde. Due sono stati portati al Buzzi, due al Fatebenefratelli e uno alla clinica De Marchi. Due adulti sono stati portati in codice giallo al Fatebenefratelli, gli altri quattro sono in codice verde